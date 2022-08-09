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На Иссык-Куле проходят переговоры по демаркации госграницы делегаций Кыргызстана и Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области КР 9 августа стартовали переговоры правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана в преддверии демаркации государственной границы между странами.

Как сообщил специальный представитель кабинета министров КР Назирбек Борубаев, в ходе этих переговоров предстоит уточнить позиции сторон по поводу ранее несогласованных участков на кыргызско-узбекской границе.

«1170 километров рубежей между странами уточнены, и теперь начнутся встречи по решению вопросов относительно оставшихся участков. Мы планируем в этом году полностью завершить вопросы по границе с Узбекистаном», – подчеркнул он.

Переговоры завершатся 17 августа.

Протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1378 км, 85% из них или 1170 км описаны и ратифицированы соглашением от 2017 года. В феврале 2021 года сообщалось, что согласованы позиции сторон по 13% из оставшихся рубежей. А в мае 2022 года стало известно, что республики приступают к демаркации границ, для чего проводят встречи рабочих групп по согласованию организационно-правовых вопросов.

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