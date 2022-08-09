Таджикистан открыл Почетное консульство в Батуми

CentralAsia (TJ) - В честь 28-й годовщины установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Грузией 5 августа состоялась торжественная церемония открытия офиса Почетного Консула Таджикистана в Батуми Аджарской Автономной Республики Тенгиза Коколадзе, сообщает внешнеполитическое ведомство РТ.

Посол Таджикистана в своей поздравительной речи отметил, что открытие Почетного консульства по случаю 28-й годовщины установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Грузией — важное событие в двусторонних отношениях, является свидетельством высокого уровня отношений между двумя странами.

Также было отмечено, что открытие консульства внесет весомый вклад в повышение уровня двустороннего торгово-экономического, научно-культурного сотрудничества и гуманитарных связей.

Председатель Правительства Аджарской Автономной Республики Торнике Риджвадзе поблагодарил таджикскую сторону за решение открыть Почетное консульство в Батуми, подчеркнув, что это является важным шагом в развитии отношений между двумя странами.

Он заявил, что это учреждение будет способствовать расширению экономического сотрудничества, инвестиций, развитию туризма и культурного обмена.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения