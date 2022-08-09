экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявлено 28 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 9 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 388. В течение прошедших суток зафиксировано 28 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте (8) и по 3 новых случая в Джизакской, Навоийской, Самаркандской и Ташкентской областях.

За день выздоровели 65 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 815).

На лечении находятся 936 больных COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Россия закроет возможность переговоров, если проведет «псевдореферендумы» на юге Украины, - Зеленский
  • Узбекистан лидирует в турнирной таблице шахматной олимпиады в Индии
  • В Монголии за сутки выявлено 179 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com