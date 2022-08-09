В Узбекистане выявлено 28 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 13:56, 09 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 9 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 388. В течение прошедших суток зафиксировано 28 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего заболевших зарегистрировано в Ташкенте (8) и по 3 новых случая в Джизакской, Навоийской, Самаркандской и Ташкентской областях.
За день выздоровели 65 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 815).
На лечении находятся 936 больных COVID-19.
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