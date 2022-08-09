В Молдавии зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян
- Азия и мир, общество
- 14:33, 09 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Молдавии. Об этом в понедельник, 8 августа, заявила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Молдавии. Оспа обезьян подтверждена у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из Соединенных Штатов Америки по работе», — отмечено на странице минздрава в социальных сетях.
По информации ведомства, иностранец обратился за медицинской помощью в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ в Кишиневе, куда его госпитализировали с подозрением на оспу обезьян с такими симптомами, как общая слабость, лихорадка и кожные высыпания.
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