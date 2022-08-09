В Узбекистане разыскали мать 9-месячного ребенка, бросившую его у поля в аномальную жару

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 9 августа сотрудники органов внутренних дел нашли мать 9-месячного ребенка, которого бросили возле пшеничного поля в аномальную жару, сообщили в пресс-службе УВД Бухарской области.

22 июля, в разгар аномальной жары, на короткой номер «102» поступило обращение об обнаруженном в установленной рядом с полем времянке грудном ребёнке. Как оказалось, 9-месячного младенца случайно нашли жители Гиждуванского района. Малыша срочно доставили в районную больницу.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели места происшествия и начали доследственную проверку.

Для установления личности матери ребенка взяли анализы крови у женщин, которые родили за последние 6 месяцев – год. Возбуждено дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.