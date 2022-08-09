Два банка в Казахстане перестали принимать платежи в тенге от клиентов «дочки» Сбера

CentralAsia (KZ) - В Казахстане Jusan Bank и Forte Bank перестали принимать платежи и переводы в национальной валюте от клиентов местной «дочки» Сбербанка, сообщил ДА АО «Сбербанк».

«Настоящим уведомляем вас о невозможности совершения клиентами ДБ АО «Сбербанк» платежей и переводов в национальной валюте в пользу клиентов АО «First Heartland Jusan Bank» и АО «Forte Bank» в связи с отказом АО «First Heartland Jusan Bank» и АО «Forte Bank» в приеме платежей и переводов, согласно их внутренней политике», - говорится в сообщении.

В Jusan Bank и Forte Bank на момент публикации новости не ответили на просьбу агентства разъяснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что «дочка» российского Сбербанка в Казахстане получила возможность работать без ограничений до 11 октября 2022 года, так как управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок завершения сделок с ним еще на три месяца. В эти месяцы Сбербанк Казахстана продолжит функционировать в штатном режиме и клиентам будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений.

Казахстанская «дочка» Сбера 7 июля 2022 года планировала провести внеочередное собрание акционеров, чтобы обсудить вопрос о внесении изменений в условия крупной сделки, а именно о сделке по продаже банка. Однако, в пресс-службе банка сообщили, что собрание не было проведено.

Также сообщалось, что переговоры о покупке этого банка ведет казахстанский госхолдинг «Байтерек».

Казахстанские «дочки» российских банков ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка в марте подпали под блокирующие санкции США. В мае «дочку» Альфа-банка приобрел казахстанский банк «ЦентрКредит». Сообщалось, что ведется поиск инвесторов для «дочек» Сбербанка и ВТБ.

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