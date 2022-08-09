Узбекистан направит $115 миллионов на улучшение ЛЭП

CentralAsia (UZ) - Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» объявляется тендер на внедрение технико-программного комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и системы управления электроэнергией (EMS).

По данным Министерства энергетики, ожидается, что внедрение этих современных цифровых технологий позволит усовершенствовать процесс контроля, улучшить управление и эксплуатацию высоковольтной сети электропередачи.

В рамках проекта «Национальные электрические сети» привлекает средства Всемирного банка в размере 115 миллионов долларов США на покрытие расходов, связанных с установкой информационных систем, приобретением оптических кабелей, а также товаров, работ, консультационных и неконсультационных услуг.

В рамках проекта на 113 подстанциях будут установлены цифровые устройства и проложено 2900 километров волоконно-оптической сети связи. Планируется создать новый технический и программный комплекс диспетчерского управления и сбора данных, а также систему управления электроснабжением. При этом оперативно устранять возможные аварии, дистанционно передавать данные в режиме онлайн.