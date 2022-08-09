экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан направит $115 миллионов на улучшение ЛЭП

CentralAsia (UZ) -  Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» объявляется тендер на внедрение технико-программного комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и системы управления электроэнергией (EMS).

По данным Министерства энергетики, ожидается, что внедрение этих современных цифровых технологий позволит усовершенствовать процесс контроля, улучшить управление и эксплуатацию высоковольтной сети электропередачи.

В рамках проекта «Национальные электрические сети» привлекает средства Всемирного банка в размере 115 миллионов долларов США на покрытие расходов, связанных с установкой информационных систем, приобретением оптических кабелей, а также товаров, работ, консультационных и неконсультационных услуг.

В рамках проекта на 113 подстанциях будут установлены цифровые устройства и проложено 2900 километров волоконно-оптической сети связи. Планируется создать новый технический и программный комплекс диспетчерского управления и сбора данных, а также систему управления электроснабжением. При этом оперативно устранять возможные аварии, дистанционно передавать данные в режиме онлайн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Касым-Жомарт Токаев завершил краткосрочный отпуск
  • ISW: Российские войска нанесли наземные удары на Славянск и Бахмут (карта военных действий в Украине)
  • В России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций, - Reuters


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com