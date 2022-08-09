Президент Таджикистана открыл филиал Агентства по химической и ядерной безопасности

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник посетил ряд городов и районов Согда.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на местах президент принял участие в открытии ряда объектов, ознакомился с сельскохозяйственными работами, а также процессом заготовки продовольствия.

В городе Бустоне Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия филиала Агентства химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной Академии Наук Таджикистана.

Филиал Агентства состоит из администрации, научно-исследовательского сектора и блока технического обслуживания, сектора лицензирования, проверки и реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные аварии.

Новое здание филиала Агентства в Бустоне Согдийской области создано с целью осуществления инициативы Эмомали Рахмона по объявлению 2020-2040 годов «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точных и математических наук в сфере науки и образования» и в рамках Национальной концепции РТ по реабилитации хвостохранилищ отходов переработки урановых руд на 2014-2024 годы.

Здание филиала Агентства, расположенное на площади 607 квадратных метров и построенное инженерами-строителями Главного строительного управления НАН Таджикистана, состоит из 3-х этажей, подвала и 2-х верхних этажей.

На первом этаже здания расположены кабинеты для сотрудников, приемная для граждан, рабочие кабинеты секторов филиала Агентства, научно-исследовательское отделение и отделение технического обслуживания, сектор лицензирования, проверки и реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные аварии, конференц-зал.

На втором этаже здания расположен просторный современный зал заседаний на 40 посадочных мест и 2 специальных помещения, предназначенных для деятельности пресс-центра и Учебного центра.

В подвале расположены лаборатории и 4 рабочих кабинета. Лаборатории радиохимии и спектрометрии оснащены современным оборудованием для измерения радиационного фона, дозы облучения, проведения анализов, научно-исследовательских работ.

Также в филиале Агентства созданы передвижные лаборатории, оснащенные специальными автомобилями для перевозки радиоактивных материалов и отходов, выявления случаев незаконного оборота радиоактивных материалов.

Филиал Агентства играет важную роль в государственном регулировании в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности и координации работ в направлении химической и биологической безопасности в Согдийской области.

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