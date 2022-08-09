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В России за сутки выявили 16 325 случаев COVID

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили 16 тыс. 325 случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 746 тыс. 886 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 60, всего с начала пандемии в России умерли 382 тыс. 846 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки составило 13 тыс. 92. Всего количество случаев выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 61 тыс. 168.

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