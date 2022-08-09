Министр обороны Таджикистана посещает Узбекистан

- Таджикистан, общество
- 14:55, 09 августа 2022
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CentralAsia (TJ) - Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов 9 августа принял военную делегацию во главе с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, прибывшую в Ташкент с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Минобороны РУз.
В ходе встречи было отмечено, что «на беспрецедентный уровень поднялись вопросы сотрудничества не только в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и в сфере обороны и безопасности».
По итогам переговоров был подписан дополнительный контракт об организации обучения военнослужащих Таджикистана в военных вузах Узбекистана.
Далее гости в сопровождении министра обороны Баходира Курбанова ознакомились с деятельностью Национального центра управления обороной Узбекистана.
Ранее сообщалось, что в Термезе проходят совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана «Содружество-2022».