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Министр обороны Таджикистана посещает Узбекистан

CentralAsia (TJ) -  Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов 9 августа принял военную делегацию во главе с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо, прибывшую в Ташкент с официальным визитом, сообщили в пресс-службе Минобороны РУз.

В ходе встречи было отмечено, что «на беспрецедентный уровень поднялись вопросы сотрудничества не только в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, но и в сфере обороны и безопасности».

По итогам переговоров был подписан дополнительный контракт об организации обучения военнослужащих Таджикистана в военных вузах Узбекистана.

Далее гости в сопровождении министра обороны Баходира Курбанова ознакомились с деятельностью Национального центра управления обороной Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в Термезе проходят совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана «Содружество-2022».

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