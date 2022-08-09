Китай не прекратит военные учения до воссоединения с Тайванем, - Global Times

CentralAsia (CA) - Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в понедельник, 8 августа продолжила военные учения и учебные мероприятия вокруг острова Тайвань, отметив продление ранее объявленного графика, пишет Global Times

По словам экспертов, подобные учения не прекратятся и, как ожидается, станут рутинными до воссоединения, поскольку материковый Китай демонстрирует свою решимость продвигать процесс воссоединения после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров на прошлой неделе, который серьезно нарушил суверенитет и территориальную целостность Китая.

По словам аналитиков, учения блокируют не только остров изнутри, но и снаружи внутрь, показывая внешним силам, что НОАК обладает мощными возможностями по блокированию территории в регионе, с которыми даже США не могут соперничать.

Командование Восточного театра военных действий НОАК в понедельник продолжило реалистичные боевые совместные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань, сосредоточив внимание на совместных противолодочных и морских десантных операциях, говорится в заявлении командования Восточного театра военных действий.

В ходе учений ракетный эсминец типа 052С «Чанчунь», действовавший в водах юго-западнее острова Тайвань, координировал свои действия с несколькими самолетами Y-8 и сформировал противолодочный боевой порядок вместе с кораблем Чанчуня Ка-28, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Самолет противолодочной обороны Ю-8 сбрасывал гидроакустические буи для дальнего обнаружения, вертолет Ка-28 помогал в точном определении местоположения, а эсминец вел тщательный поиск. Обнаружив цель, эсминец провел имитацию атаки и тут же принял контрмеры для обороны. Вертолет и самолет противолодочной обороны также провели учебные атаки, сообщает CCTV.

По словам аналитиков, на учениях в понедельник продолжалась практика захвата контроля над морем с помощью противолодочных учений.

Вооруженные силы Тайваня используют устаревшие подводные лодки, которые, тем не менее, необходимо нейтрализовать, если НОАК начнет операцию по воссоединению силой, сообщил в понедельник Global Times военный эксперт из Пекина на условиях анонимности.

По словам эксперта, возможное внешнее военное вмешательство, такое как США и Япония, имеет более совершенные подводные лодки, особенно атомные американские, поэтому отработка противолодочных боевых действий в реальных подводных условиях вокруг острова Тайвань имеет большое значение.

По словам эксперта, учения показали, что НОАК может обнаруживать, находить и атаковать вражеские подводные лодки из нескольких измерений, а также защищаться от их атак.

В то время как отчет CCTV не подтвердил, участвовала ли в учениях подводная лодка НОАК, Чжан Цзюньше, старший научный сотрудник Военно-морской исследовательской академии НОАК, сообщил Global Times, что НОАК направила авианосную группу, имеющую как минимум одну ядерную подводную лодку с двигателем на продолжающихся учениях вокруг острова Тайвань для своих первых учений по сдерживанию авианосца. НОАК также эксплуатирует ряд обычных подводных лодок.

Истребители и самолеты раннего предупреждения также проводили операции по разведке, раннему предупреждению и поддержке вокруг острова Тайвань, сообщает CCTV.

Становится рутиной?

Учения в понедельник, 8 августа означают, что НОАК расширила свои учения вокруг острова Тайвань, которые первоначально планировалось завершить в полдень воскресенья, 7 августа.

«Пока тайваньский вопрос не будет решен, подобные учения не прекратятся», — заявил в понедельник Global Times Сун Чжунпин, военный эксперт материкового Китая и телекомментатор.

По словам Сун, учения НОАК могут стать рутиной. По его словам, чем дольше остров находится в блокаде, тем больше это свидетельствует о контроле материка над ним.

Отвечая на вопрос об учениях НОАК на очередной пресс-конференции в понедельник, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сказал, что учения прозрачны и профессиональны.

Поскольку соответствующие органы публикуют соответствующие уведомления, учения соблюдают внутреннее и международное законодательство, а также международную практику и направлена на то, чтобы предупредить тех, кто спровоцировал и защитить национальный суверенитет и территориальную целостность, сказал Ван.

Администрация морской безопасности восточнокитайской провинции Фуцзянь опубликовала в среду уведомление об установлении зон ограничения для учений с четверга по воскресенье, но такого уведомления не было опубликовано для учений в понедельник. Эксперты считают, что если для дополнительных учений не будут установлены новые зоны ограничения, то это потому, что они не поставят под угрозу нормальную гражданскую деятельность, что, скорее всего, произойдет без боевой стрельбы.

По словам Сонга, военные действия, в том числе проводимые США, также не всегда определяют зоны ограничения, если они не влияют на другие суда или самолеты.

По словам Сун, когда необходимо, например, не допустить захода военных кораблей США в Тайваньский пролив, НОАК всегда может установить новые зоны ограничения.

Пентагон приказал авианосцу USS Ronald Reagan оставаться в водах вблизи острова Тайвань, и США будут «осуществлять стандартные воздушные и морские транзиты через Тайваньский пролив в ближайшие несколько недель», цитирует американское новостное издание Business Insider. Об этом в четверг заявил официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Сун, учения НОАК направлены на сдерживание сторонников «независимости Тайваня» и сил внешнего вмешательства, а не на нарушение повседневной жизни простых людей на острове.

Вскоре после того, как 2 августа Пелоси высадилась на острове Тайвань, командование Восточного театра военных действий НОАК ответило совместными военными учениями вокруг острова, которые начались в тот же день. Затем информационное агентство Синьхуа объявило, что НОАК проведет серию военных учений с боевой стрельбой с полудня четверга, 4 августа до полудня воскресенья, 7 августа в шести различных районах, окружающих остров со всех сторон.

Первый этап учений, начавшийся вечером 2 августа, включал в себя совместные морские и воздушные учения в морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова, учения и пусковые установки ракет и реактивных снарядов, мобилизующихся в тени ночи.

В среду Командование Восточного театра военных действий НОАК организовало входящие в его состав ВМС, ВВС, Ракетные войска, Силы стратегической поддержки и Объединенные силы материально-технического обеспечения и провело реалистичные боевые совместные учения в морском и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от острова Тайвань с совместными учениями по блокаде, морскому наступлению, наземной атаке и воздушному бою.

Второй этап учений начался в четверг с армейских учений с боевой стрельбой из дальнобойной артиллерии в Тайваньском проливе, за которыми последовали огневые атаки с использованием нескольких типов обычных ракет в нескольких обозначенных морских районах к востоку от острова Тайвань. Ракетная сила. Более 100 боевых самолетов и более 10 боевых кораблей окружили остров для блокады, разведки и патрулирования.

В пятницу истребители, бомбардировщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и самолеты радиоэлектронной разведки отрабатывали захват господства в воздухе, прикрытие и поддержку, нанесение авиаударов, разведку и раннее предупреждение, а пилоты визуально подтверждали береговую линию острова Тайвань и Центральный горный хребет. Военные корабли, блокирующие остров, подошли к береговой линии острова, когда моряки внимательно посмотрели на старый военный корабль острова Тайвань неподалеку.

Военные корабли, боевые самолеты и противокорабельные ракеты берегового базирования были задействованы в субботних учениях для отработки возможностей наземных и морских атак при системной поддержке, при этом силы ВМС присоединились к своим коллегам из ВВС, что повысило оперативную совместимость, поддерживаемую совместной операционной системой.

В последний день первоначально запланированных учений в воскресенье, бомбардировщики и истребители-бомбардировщики начали противостояние, насыщенные ударные учения с использованием различных типов высокоточных боеприпасов, при этом бомбардировщики летели через Тайваньский пролив с севера на юг и с юга на север одновременно, выполняя миссию сдерживания вокруг острова.

Теперь, когда НОАК продлила учения, в понедельник она отработала совместные противолодочные и морские десантные операции.

Эксперт по военной авиации материкового Китая Фу Цяньшао сообщил Global Times, что ожидается, что НОАК продолжит практиковать различные тактики и боевые элементы, включая использование авианосцев и десантных операций.