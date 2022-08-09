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В WhatsApp появилось возможность скрытно выходить из групповых чатов

CentralAsia (CA) -  Мессенджер WhatsApp получит три новые функции конфиденциальности, включая возможность скрытно выходить из групповых чатов. Об этом сообщил глава Meta Марк Цукерберг.

Теперь можно позволить видеть свой статус онлайн и дату последнего захода в мессенджер на выбор либо всем пользователям, либо только своим контактам (включая несколько исключений), либо никому. Также можно запретить делать скриншоты своих сообщений. Еще появилась возможность выходить из групповых чатов, не уведомляя их участников. Тем не менее администраторы групп узнают, что пользователь вышел из чата.

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