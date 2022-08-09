КНБ Казахстана раскрыла личность подозреваемого в покушении на президента Токаева

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности Казахстана раскрыл личность задержанного по подозрению в покушении на президента Касым-Жомарта Токаева.

«Сообщаем, что КНБ проводится расследование уголовного дела в отношении Атыгаева Аяна по признакам преступлений, предусмотренных статьей 24 части 1 и статьей 255 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан», – говорится в ответе на официальный запрос портала Экспресс К.

Статья 24 часть 1 - это приготовление к преступлению.

Статья 255 часть 4 — это посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений государственными органами РК, иностранным государством или международной организацией, провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Казахстана или без такового, с конфискацией имущества.

Как отметили в ведомстве, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежат.

Ранее, 3 апреля, контрразведка задержала агента иностранной разведки – гражданина Казахстана, планировавшего покушение на Касым-Жомарта Токаева и ряд высокопоставленных государственных служащих.

По данным комитета нацбезопасности, подозреваемый также планировал совершить террористические акты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

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