Пункт пропуска «Дустлик» из Андижана в Ош временно приостановит работу

CentralAsia (UZ) - Временно приостанавливается движение граждан и транспортных средств через пограничный таможенный пост «Дустлик» («Достук»), сообщила пресс-служба администрации Андижанской области.

«В связи с проведением строительных и реконструкционных работ на пограничном пункте пропуска «Дустлик», находящегося на госгранице в Андижанской области, движение автомобилей, а также передвижение граждан будет приостановлено на период с 08:00 до 12:00 часов 10 августа», - говорится в сообщении администрации.

КПП «Достук» расположен в Кара-Сууйском районе Ошской области КР и Андижанской области РУз. Сотни граждан Узбекистана пересекают границу через этот пункт и отправляются в другие страны или же нанимаются на работу в Оше. Этот пропускной пункт между Кыргызстаном и Узбекистаном долгие годы оставался закрытым, возобновив работу лишь в 2017 году.