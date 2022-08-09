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Узбекистан впервые стал чемпионом Всемирной шахматной Олимпиады

CentralAsia (UZ) -  Мужская сборная Узбекистана в 11-м туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) победила сборную Нидерландов и стала чемпионом турнира. Матч, прошедший 9 августа, завершился со счетом 2,5:1,5.

20-летний Нодирбек Якуббоев (2620), 16-летний гроссмейстер Жавохир Синдаров (2629) и17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов сыграли со своими соперниками вничью.

В решающем матче 27-летний Жахонгир Вахидов (2564) одолел 20-летнего Макса Уормердама (2610) и принес Узбекистану победу на олимпиаде.

В последний раз Узбекистан выигрывал медаль олимпиады в 1992 году. Тогда сборная страны стала серебряным призером турнира в филиппинской Маниле.

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