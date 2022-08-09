Умер японский дизайнер одежды Иссэй Мияке

Иссэй Мияке

CentralAsia (CA) - Пятого августа в возрасте 84 лет умер один из самых известных мировых дизайнеров и производитель парфюма японец Иссэй Мияке. Японское новостное агентство Kyodo называет причиной смерти рак печени.

Иссэй Мияке был основателем одноименного модного дома Issey Miyake. В конце 1980-х он изобрел особую технику плиссировки ткани, благодаря которой она навсегда сохраняла заданную текстуру и форму. За это Мияке был награжден французским орденом Почетного легиона, а также получил степень доктора в лондонском Королевском колледже искусств.

Иссэй Мияке родился 22 апреля 1938 года в японском городе Хиросима. Ему было семь лет, когда в 1945 году, в конце Второй мировой войны, Военно-воздушные силы США сбросили на город атомную бомбу. В результате полученных травм Мияке имел выраженную хромоту. В 1964 году будущий дизайнер окончил Токийский университет искусств Тама по специальности «графический дизайн». Первые шаги в модной индустрии он делал в Givenchy и Guy Laroche в Париже, а затем в Geoffrey Beene в Нью-Йорке.

Компания Miyake Design Studio была основана в 1970 году, а уже через год представила свою первую коллекцию в Нью-Йорке. Бренд выпустил линию женской одежды, вдохновленную смешением западного и японского стилей. Дизайнер оставил работу над мужской линейкой в 1994 году и над женской в 2011 году. При этом продолжил заниматься разными проектами — выступил содиректором токийского дизайн-музея 21_21 Design Sight.