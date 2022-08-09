экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобороны России заявило об уничтожении 335 «иностранных наемников» за месяц в Украине
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  В Минобороны РФ заявили, что за четыре недели уничтожили 335 «иностранных наёмников» в Украине. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Количество прибывающих на Украину наемников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение трехсот тридцати пяти иностранных боевиков», - сказал Конашенков.

По его словам, еще 389 боевиков самостоятельно покинули территорию Украины.

«По темпам убыли наёмников на Украине по-прежнему лидирует Польша. Уничтожены 99, выехало - 146 боевиков. Кроме того, за прошедшие четыре недели уничтожено 36 наемников из Канады, 33 из Румынии, 21 из США», - сказал Конашенков.

«За почти четыре недели - с 8 июля по 5 августа, - в результате наступательных действий российских Вооруженных Сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наёмников на Украине уменьшилось с 2741 до 2192», - сообщил он.

По его данным, в то же время въехали в Украину для участия в боевых действиях еще 175 человек, в том числе 81 из Грузии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В России за сутки выявили 17 862 случая коронавируса
  • В Узбекистане разыскали мать 9-месячного ребенка, бросившую его у поля в аномальную жару
  • Монголия впервые предоставила Молдове разрешение на перевозку грузов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com