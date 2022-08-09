Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 167 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:12, 09 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 9 августа.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава - около 42 640 (+300) человек,
танков ‒ 1817 (+6) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,
артиллерийских систем – 964 (+4) ед,
РСЗО - 261 (+0) ед,
средства ПВО - 133 (+1) ед,
самолетов – 223 (+0) ед,
вертолетов – 193 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),
крылатые ракеты – 185 (+3),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,
специальная техника – 87 (+1).
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