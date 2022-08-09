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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 167 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 9 августа.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава - около 42 640 (+300) человек,

танков ‒ 1817 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед,

артиллерийских систем – 964 (+4) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 133 (+1) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 193 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3),

крылатые ракеты – 185 (+3),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед,

специальная техника – 87 (+1).

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