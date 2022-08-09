Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 167 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:12, 09 августа 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 9 августа. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава - около 42 640 (+300) человек, танков ‒ 1817 (+6) ед, боевых бронированных машин ‒ 4076 (+6) ед, артиллерийских систем – 964 (+4) ед, РСЗО - 261 (+0) ед, средства ПВО - 133 (+1) ед, самолетов – 223 (+0) ед, вертолетов – 193 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3), крылатые ракеты – 185 (+3), корабли /катера - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2998 (+5) ед, специальная техника – 87 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia