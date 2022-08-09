Минобороны России сообщило об уничтожении более 300 снарядов к HIMARS на Украине

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в районе украинского города Умань и в результате уничтожили более 300 снарядов к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также боеприпасы к гаубицам M777, сообщили в Минобороны РФ. Черкасская области находится в центральной части Украины.

Удар ракетами также был нанесен в районе поселка Вороновица Винницкой области. Там уничтожен «заглубленный командный пункт воздушных сил Украины», сообщили в ведомстве.

За минувшие сутки российские военные также поразили два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино в ДНР и три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка в ДНР, Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области.

В Минобороны России также сообщили о поражении двух артиллерийских батарей, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе села Веселое в ДНР. Подавлены два огневых взвода РСЗО в районе поселка Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка и Георгиевка.

Средства ПВО за сутки сбили один украинский самолет МиГ-29 в ДНР, перехватили 17 снарядов РСЗО HIMARS в районах Херсона и Новой Каховки в Херсонской области, а также сбили три украинских беспилотника в ДНР и Харьковской области, говорится в сообщении военного ведомства.