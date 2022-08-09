В Узбекистане задержан мужчина, разыскиваемый Интерполом Кыргызстана

- Узбекистан, происшествия
- 17:32, 09 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД в Узбекистане задержали иностранного гражданина, объявленного Кыргызстаном в международный розыск, сообщила пресс-служба Интерпола.
Задержанный разыскивался за должностной подлог и соучастие в контрабанде, в связи с чем в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время вопрос экстрадиции задержанного в Кыргызстан рассматривается Генеральной прокуратурой Узбекистана.
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