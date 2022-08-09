Экспорт хлопка из Таджикистана в Узбекистан достиг 6,6 тысяч тонн

CentralAsia (TJ) - Экспорт хлопка из Таджикистана в Узбекистан в январе - июне 2022 года составил 17,3 миллиона долларов, что почти в 3,3 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года (5,3 миллиона долларов). Об этом сообщает Таможенная служба Таджикистана.

По данным ведомства, в количественном выражении таджикский экспорт хлопка в Узбекистан в указанный период составил 6 607 тонн, что на 23,4 процента больше, чем в январе - июне прошлого года (5 352 тонны).

Основными экспортными товарами Таджикистана в Узбекистан в январе - июне 2022 года стали:

хлопок (17,3 миллиона долларов);

цемент (14,1 миллиона долларов);

электроэнергия (12,2 миллиона долларов);

алюминий (10,6 миллиона долларов).

В конце июня текущего года делегация "Узтекстильпром" в рамках рабочего визита в Таджикистан обсудила с руководителями местных органов власти Хатлонской и Согдийской областей перспективы создания СП по переработке хлопка.

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