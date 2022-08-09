экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Белоруссия анонсировала совместные военные учения ПВО с Россией

CentralAsia (CA) -  На полигонах в Белоруссии и России 9-25 августа пройдет оперативно-тактическое учение белорусских войск ВВС и ПВО, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

По информации военного ведомства, мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа - в районах проведения учения на территории Белоруссии, с 22 по 25 августа - в границах территории и воздушного пространства полигона «Ашулук» в России.

На учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», - проинформировали в Минобороны Белоруссии.

Там добавили, что целью учений является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • КНБ Казахстана раскрыла личность подозреваемого в покушении на президента Токаева
  • В Узбекистане выявлено 28 инфицированных COVID-19
  • Всемирная шахматная олимпиада впервые пройдет в Узбекистане в 2026 году


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com