Белоруссия анонсировала совместные военные учения ПВО с Россией

CentralAsia (CA) - На полигонах в Белоруссии и России 9-25 августа пройдет оперативно-тактическое учение белорусских войск ВВС и ПВО, сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

По информации военного ведомства, мероприятие боевой подготовки пройдет в два этапа: с 9 по 11 августа - в районах проведения учения на территории Белоруссии, с 22 по 25 августа - в границах территории и воздушного пространства полигона «Ашулук» в России.

На учение привлекаются личный состав и вооружение, военная и специальная техника от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», - проинформировали в Минобороны Белоруссии.

Там добавили, что целью учений является повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.