Кремль: попытки изолировать Россию не имеют перспектив

// РИА Новости / Наталья Селиверстова

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков негативно отреагировал на призывы прекратить выдачу российским туристам виз в Европу. С этим предложением выступили, в частности, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Эстонии Кая Каллас. Песков считает, что у таких идей нет перспектив, пишет «КоммерсантЪ».

Комментируя эти предложения во время пресс-колла, представитель Кремля сказал, что «иррациональность мышления в данном случае зашкаливает». По его словам, «душок у таких инициатив тоже не очень хороший, если не сказать большего». «К этому можно относиться только чрезвычайно негативно. Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию — это процесс, который не имеет перспектив»,— утверждает пресс-секретарь.

По мнению Дмитрия Пескова, страны Европы, которые «пытаются наказать Россию», уже «активно платят за это по счетам». «И рано или поздно эти страны тоже начнут задаваться вопросом, все ли делает правильно Зеленский, что наши граждане должны оплачивать его прихоти»,— убежден представитель Кремля.

Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд россиянам и выслать уже прибывших вне зависимости от их отношения к военной операции на Украине. Кая Каллас заявила, что поездки в Европу — «это привилегия, а не право человека».

Выдачу виз россиянам уже приостановили Латвия, Литва, Чехия и Эстония. Дания и Нидерланды больше не выдают краткосрочные визы. Ограничение на предоставление виз россиянам обсуждают в Финляндии.