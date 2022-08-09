У консульства Туркменистана в Стамбуле выстроились очереди из желающих уехать на родину

CentralAsia (TM) - У здания консульства Туркменистана в Стамбуле сохраняются большие очереди. Большинство людей хочет вернуться на родину. На втором месте по количеству граждане, которым необходимо продлить срок действия паспортов и оформить другие документы, сообщает «Хроника Туркменистана».

Те, кому необходимо улететь домой, должны подать заявление на вывозной рейс. Преимущество у тех, кто смог подтвердить необходимость скорейшего выезда через структуры МИД или Миграционную службу Туркменистана. Например, у них есть справка о болезни или смерти близкого родственника и прочих семейных обстоятельствах, подтвержденная в этих организациях.

В конце июля консульство Туркменистана в Стамбуле предлагало гражданам выехать домой на автобусах через Иран. Было организовано несколько таких рейсов, после чего Иран прекратил выдачу транзитных виз.

В эти дни в аэропорту Стамбула собираются туркменские граждане, которые пытаются попасть на вывозные рейсы, не будучи включенными в списки консульства, отмечает издание.