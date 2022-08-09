Убийцу блогерши Asalhoney в Ташкенте осудили на 16,5 лет

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте во вторник, 9 августа, в Шайхантахурском районном суде по уголовным делам завершился суд по делу 25-летнего уроженца Хорезмской области К.Ш., обвиняемого в убийстве блогерши Асал Ходжаевой (Asalhoney). Об этом сообщает пресс-служба Ташкентских городских судов.

Согласно приговору суда, мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» части 2 статьи 97 (умышленное убийство) и п. «в» и «г» части 3 статьи 164 (разбой) УК РУз. Ему назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы.

В марте текущего гол в Яшнабадском районе Ташкента в квартире с признаками насильственной смерти была обнаружена блогерша Асал Ходжаева. Как сообщалось позже, как оказалось блогерша познакомилась с убийцев в социальной сети.