В Перми лидер узбекской диаспоры предложил создать батальон для участия в военных действиях в Украине, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил создать батальон имени Тамерлана для участия в войне с Украиной. Видео с его выступлением опубликовал телеканал Vetta.

«Наши дети посещают детские садики, учатся в школах и университетах. Мы живем и работаем в России. Мы не только должны, мы обязаны оправдать тот хлеб, который мы кушаем. Предлагаю сформировать добровольческий батальон и назвать его великим именем Амир Тимур [Тамерлан]», – заявил Джалолов.

Он призвал присутствующих поддержать его и присоединиться к батальону.

«Коммерсантъ» ранее писал, что в российских регионах сформировали уже более 40 "именных" добровольческих подразделений для участия в войне в Украине.

По данным издания, набор добровольцев для отправки на войну идет в регионах уже несколько месяцев: вступать в отряды призывают местные власти и ветеранские организации.

Формально добровольцы подписывают с Минобороны РФ договор на срок от нескольких месяцев и получают официальный статус контрактников. Выплаты разнятся от региона к региону – от 130 до 300 тысяч рублей в месяц. Контрактникам, по данным "Коммерсанта", также положены выплаты за успешное ведение боевых действий и суточные в 8 тысяч рублей "за каждый день наступления". Региональные доплаты предусмотрены и в случае гибели добровольцев: например, в Башкирии их семьям обещают по 12,3 млн рублей.

Скрытая мобилизация в виде приглашения в так называемые добровольческие батальоны проходит в десятках российских регионов. Объявления постят в соцсетях, расклеивают в автобусах, сюжеты об отважных "добровольцах" показывают на местном телевидении. Телефоны горячей линии по набору добровольцев теперь показывают в воскресный прайм-тайм на шоу Дмитрия Киселева.