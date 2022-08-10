ООН поддержит гидроэнергетический проект на реке Эгийн-Гол в Монголии

Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и Антониу Гутерреш

CentralAsia (MNG) -

По приглашению президента Монголии У.Хурэлсух Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится с официальным визитом в Монголии 8-11 августа. В рамках этого визита премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ принял вчера Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В начале встречи премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сказал, что рад вновь встретиться с Вами в Монголии после зимней Олимпиады-2022 в Пекине, Генеральным секретарем ООН. Во время пандемии наша страна смогла провести вакцинацию своего населения и стать одной из первых стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которая полностью перешла к нормальному образу жизни, оперативно поставив вакцины «AstraZeneca» и «Pfizer» в рамках программы ООН КОВАКС», — сказал он.

«Во время Олимпийских игр в Пекине мы обсуждали гидроэлектростанцию ​​на реке Эгийн-Гол, которая является первым важным проектом гидроэлектростанции в нашей стране. Строительство этого проекта началось в 2016 году с льготного кредита в один миллиард долларов США от Китая, но работы были отложены, когда Россия подала жалобу в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО. Проведенные исследования показали, что этот проект не окажет негативного влияния на режим водных ресурсов реки Селенги и озера Байкал в России. Также наша страна объявила международный тендер и проводит исследование биологического воздействия с французской компанией. Если результаты этих исследований будут представлены на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в следующем году и будет принято решение, можно будет продолжить проект гидроэлектростанции на Эгийн-Гол. Просим активной поддержки в решении задач этого проекта, который сыграет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Монголии», — сказал Оюун-Эрдэнэ.

Кроме того, во время встречи G-20, которая состоится в октябре, в ходе встречи G-20 будут обсуждаться гибкие политики и уступки мировых финансовых институтов, которые оказывают сильное влияние на экономику развивающихся стран из-за воздействия «COVID-19», международных кризисов, конфликтов и политических разногласий между великими державами, —отметил премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ.

Генеральный секретарь ООН г-н Антониу Гутерриш поблагодарил премьер-министра Л. Оюун-Эрдэнэ за дружеский прием и сказал, что развивающиеся страны не должны зависеть от энергии. Поэтому на 46-й конференции ЮНЕСКО по всемирному наследию были рассмотрены результаты исследования, и ООН выразила свою политическую поддержку в этом отношении. Он также похвалил монгольское правительство за оцифровку государственных услуг и прогресс в области электронного управления с целью снижения уровня коррупции.

К 2024 году правительство Монголии поставило цель стать «цифровой нацией», включив не менее 90% государственных услуг в единую платформу «E-Mongolia».

В рамках «Политики нового возрождения», выдвинутой правительством, в рамках возрождения городов и сельских районов политика заключается в децентрализации городского населения, развитии местных территорий и создании там большего количества рабочих мест. В этом контексте стороны договорились в конце встречи, что ООН проведет оценку городской и сельской концентрации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения