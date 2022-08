Война на Украине: уроки для Монголии, — The Diplomat

Война напомнила монголам, что теперь у них нет другого выбора, кроме как подготовиться ко всем возможностям, потому что ни одна другая страна не вмешается, чтобы спасти их.

«Для малых народов, — вспоминал писатель чешского происхождения Милан Кундера, — существование — это не самоочевидная уверенность, а всегда вопрос, ставка, риск». Ничто в недавней памяти не напоминало Монголии об этой уязвимости больше, чем война на Украине.

Окруженная Россией и Китаем, с населением всего 3,5 миллиона человек, Монголия извлекает много тяжелых уроков, наблюдая за Украиной. Такие уроки, извлеченные небольшими странами, будут определять глобальные дела в ближайшие годы.

Крайние географические ограничения Монголии означают, что, когда дело доходит до вопросов внешней политики, Улан-Батор обычно должен сначала учитывать позиции двух своих соседей. Но такой подход неизбежно задерживает формирование внешней политики Монголии. В эпоху социальных сетей потеря времени означает потерю повествования. Правительство Монголии должно научиться проявлять инициативу в своих коммуникациях и опережать повествование. В противном случае существует риск того, что общественное мнение не будет точно отражать внешнюю политику Монголии.

В случае с войной на Украине министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх публично не сообщала о призыве Монголии к мирному урегулированию конфликта до 2 марта — почти через неделю после вторжения. Даже тогда сообщение не было воспроизведено на английском языке.

Связанная во всем мире и социально сознательная, монгольская молодежь не восприняла задержку легкомысленно. Монгольские социальные сети наводнены критикой предполагаемого бездействия правительства в защите интересов Украины.

С другой стороны, Монголия направила Украине гуманитарную помощь и воздержалась при голосовании по резолюции ООН с требованием вывода российских войск (вместо того, чтобы проголосовать против резолюции). Хотя этих мер ни в коем случае недостаточно, они важны, учитывая тот факт, что Россия почти полностью контролирует энергоснабжение Монголии и безжалостно оказывает давление на Монголию, чтобы та поддержала ее войну.

Коммуникационные недостатки монгольского внешнеполитического истеблишмента усугубляются почти полным отсутствием уважаемых монгольских голосов в международных СМИ. За исключением одной статьи тогдашнего премьер-министра в «Вашингтон пост» в 2005 году, почти ни один монгол не опубликовал статью в крупном общественном издании, таком как The New York Times или Financial Times.

Это серьезный пробел, который, можно даже утверждать, имеет последствия для национальной безопасности. Украинцы умело используют международные СМИ, чтобы информировать мир о своем тяжелом положении. Монголы только сейчас начинают осознавать важность возможности эффективно донести свою позицию до международной аудитории.

В сравнении с огромными военными державами, Россией и Китаем, в течение последних 30 лет Монголия не видела необходимости тратить много денег налогоплательщиков на свои вооруженные силы. Но война на Украине преподает монголам другой урок: никто не может предсказать будущее, и Монголия должна быть готова к любой ситуации.

10 июля, в День государственного флага, правительство Монголии провело, пожалуй, самый крупный ежегодный военный парад за последние 30 лет. Судя по энтузиазму и фанфарам монгольской публики, такое повышенное внимание к вооруженным силам, похоже, не вызывает большого сопротивления.

Как отмечают многие международные эксперты, во многом успех Украины можно объяснить их высококвалифицированными и децентрализованными силами. Точно так же, как украинские вооруженные силы 2014 года, монгольские вооруженные силы все еще действуют в той же старой советской культуре сверху вниз.

Но за последние восемь лет Украине удалось расширить возможности своих унтер-офицеров и предоставить больше автономии небольшим подразделениям. Если монгольская армия серьезно относится к отражению внешних угроз и внутренней нестабильности, она должна пройти такое же обновление организационной культуры. Учитывая свои ограниченные размеры и ресурсы, у Монголии нет другого выбора, кроме как полагаться на независимые более мелкие подразделения.

По разным историческим и геостратегическим причинам многие монголы считают, что Россия — единственная страна, которая может предоставить гарантии безопасности Монголии. Но недавнее необоснованное заявление российского руководства о том, что в Монголии находятся американские лаборатории биологического оружия, и очевидные военные недостатки России в Украине заставляют монголов сомневаться в желании и способности России гарантировать стабильность в регионе.

Монголия находится в процессе выяснения своего места в меняющемся мировом порядке. Этот процесс требует тонкого балансирования. С одной стороны, как единственная действующая демократия во всем евразийском сердце, монголы могут глубоко понять желание украинцев жить в демократическом и процветающем обществе.

С другой стороны, монголы также понимают, что если с Монголией что-то случится, страна останется одна. Ни одна западная страна не могла предоставить гарантии безопасности Монголии. Россия и Китай не уйдут от соседства, и так или иначе Монголии придется с ними мирно сосуществовать.

Уроки, которые небольшие страны извлекают из войны на Украине, уникальны для их собственных обстоятельств. Но одна объединяющая тема — повышенная уверенность в себе. Творческий подход к обходу ограничений и превращение себя в незаменимого для мирового сообщества — ключ к успеху малых государств. Война напомнила монголам, что теперь у них нет другого выбора, кроме как готовиться ко всем возможностям.

автор: Тувшинзаяа Гантулга — внештатный научный сотрудник Института стратегических исследований Монголии. Ранее он работал помощником президента Монголии по внешней политике и служил в Афганистане в составе контингента монгольской армии.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

