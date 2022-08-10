Монголия имеет потенциал стать крупным игроком в цепочке поставок возобновляемой энергии, — Гутерреш

CentralAsia (MNG) -

По приглашению Президента Монголии У.Хурэлсух 8-11 августа с.г. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится с официальным визитом в Монголии. В рамках данного визита Министр иностранных дел Б.Батцэцэг приняла и встретилась с Генеральным секретарем ООН А.Гутерришем, стороны дали информацию прессе.

Ниже приводится информация, предоставленная прессе Генеральным секретарем ООН А.Гутерришем.

«Уважаемые дамы и господа, представители медиаиндустрии!

У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с министром иностранных дел Монголии Ее Превосходительством Батцэцэг Батмөнх.

Мы хотели бы выразить глубокую признательность министру иностранных дел, президенту Хурэлсух Ухнаа и народу Монголии за теплый и уважительный прием.

В прошлом году Монголия отпраздновала свое 60-летие в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций.

За последние 60 лет вклад Монголии в деятельность Организации Объединенных Наций увеличивался.

В этом году исполняется 20 лет со дня участия Монголии в миротворческих операциях ООН.

Хочу поблагодарить всех миротворцев Монголии за их роль на сложнейшем поле миротворческих операций ООН.

Мы глубоко благодарны им за их усилия по поддержке и укреплению мира и стабильности в охваченных войной странах, проявленные высокий профессионализм и выполнение взятых на себя обязательств.

Я очень благодарен Монголии за ведущую роль в реализации инициативы «Женщины, мир и безопасность».

Помимо инициатив по увеличению числа женщин-миротворцев, Монголия провела в июне этого года в Улан-Баторе международную конференцию, посвященную участию женщин в миротворческих операциях.

Это проявление вклада, лидерства, солидарности и последовательных усилий Монголии в достижении гендерного равенства, что является общей глобальной целью.

Поддержка Монголией многосторонних механизмов не ограничивается ее вкладом в операции ООН по поддержанию мира.

Объявив свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия, Монголия продемонстрировала международному сообществу свою политику нераспространения и разоружения.

Я надеюсь, что другие страны последуют примеру Монголии, чтобы сделать мир свободным от ядерного оружия.

Монголия играет важную роль в обеспечении мира и безопасности в регионе. Ярким примером этого является запуск инициативы «Улан-Баторский диалог» по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии.

Расширение участия молодежи является одним из моих приоритетов в отчете «Наша общая цель». Меня воодушевляет включение в этот диалог молодежных голосов.

Вклад Монголии в многосторонний механизм охватывает сектор развития и достижение Целей устойчивого развития.

В 1994 году Монголия сыграла ведущую роль в создании группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В результате 13 лет назад в Улан-Баторе был создан Международный исследовательский центр развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Будучи развивающейся страной, не имеющей выхода к морю, Монголия сталкивается со многими проблемами в области торговли, транспорта и связи.

Эти вызовы усугубляются пандемией Covid-19, войной на Украине и постоянно усиливающимся изменением климата.

Многолетняя засуха повлияла на продовольственную безопасность Монголии, и около 77% ее земель пострадали от опустынивания.

Чтобы преодолеть эти проблемы, правительство Монголии прилагает все усилия для борьбы с изменением климата и опустыниванием, и в этом контексте оно реализует такие инициативы, как «Один миллиард деревьев».

Мы высоко оцениваем пример Монголии в адаптации к изменению климата посредством устойчивого управления природными ресурсами.

Монголия может стать лидером в области возобновляемой энергетики, поскольку обладает большими запасами возобновляемой энергии, которые могут снабжать не только себя, но и другие страны.

Я считаю, что Монголия может создавать экономические возможности, обеспечивая при этом энергетическую безопасность.

Кроме того, Монголия может стать крупным игроком в цепочке поставок возобновляемых источников энергии благодаря своим запасам меди.

Несмотря на отсутствие выхода к морю, творческая внешняя политика Монголии, которая делает упор на диалог и сотрудничество, служит мостом между странами и поддерживает продвижение устойчивого развития.

В последние годы Монголия совершила замечательный переход.

Я верю, что лидеры Монголии продолжат укреплять демократию и защищать права человека для долгосрочного развития всех людей.

Выражая благодарность Монголии за вклад в деятельность Организации Объединенных Наций, мы выражаем нашу неизменную поддержку вашей страны в контексте вопросов мира, прав человека и устойчивого развития.

Благодарю вас!

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