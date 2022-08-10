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17-летняя монгольская шахматистка завоевала золото шахматной олимпиады 2022 года
Мөнгөнзул Бат-Эрдэнэ
Мөнгөнзул Бат-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  

В индийском Ченнае состоялся заключительный 11-й тур шахматной Олимпиады-2022.

9 августа Мөнгөнзул Бат-Эрдэнэ успешно возглавила четвертую таблицу шахматной олимпиады и завоевала золотую медаль в личном зачете. Нет игрока, который играл бы за четвертым столом более успешно, чем 17-летняя Мөнгөнзул.

Таким образом, Монголия впервые в своей истории завоевала золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде.

Формат соревнований шахматной Олимпиады предусматривал 11 раундов, играли команды по швейцарской системе. Всего в женском турнире приняли участие 162 сборные.

Женская сборная Украины завоевала золото на шахматной Олимпиаде-2022. Для Украины это вторая победа на шахматной Олимпиаде – раньше украинки побеждали еще в 2006 году.

Изначально Олимпиада-2022 должна была пройти в российском Ханты-Мансийске, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину турнир был перенесен в Индию.

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