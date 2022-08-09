Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана просит граждан не выезжать в зоны военных конфликтов

CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан просит узбекистанцев не следовать подобным призывам, не выезжать в зоны конфликтов и не участвовать в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что лидер узбекской диаспоры в Перми предложил создать добровольческий отряд для участия в военной спецоперации России в Украине.

«Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны, находящейся в конфликте, или постоянно не проживающего на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте, либо не уполномоченного никаким государством для выполнения официальных обязанностей в составе вооруженных сил, с целью получения материального вознаграждения или иных личных выгод, наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет», - напомнили в Агентство внешней трудовой миграции.