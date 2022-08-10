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Генсек ООН посадил дерево в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  

Генеральный секретарь ООН внес вклад в национальную программу «Миллиард деревьев» Монголии.

9 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посадии дерево в национальном парке столицы Монголии.

Мероприятие, в котором также приняли участие монгольские миротворцы, проводится в рамках национального движения по посадке и выращиванию деревьев «Миллиард деревьев», инициированного президентом Хурэлсух Ухнаа.

«Я хочу поблагодарить за предоставленную мне возможность внести свой вклад в национальное движение “Миллиард деревьев”, инициированное президентом Монголии. Уверен, что посадка миллиарда деревьев в Монголии внесет очень важный вклад в уменьшение последствий изменения климата, сокращение опустынивания, уменьшение загрязнения окружающей среды и сохранение биоразнообразия», - сказал Антониу Гутерриш во время мероприятия, добавив важность восстановления связи между окружающей средой и человечеством, посадив и вырастив миллиарды деревьев.

«Я приветствую стремление Монголии посадить один миллиард деревьев к 2030 году.

Если мы будем усердно работать над восстановлением экосистем, мы исцелим природу и самих себя», — написал Генсек ООН на своей странице в Twitter.

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