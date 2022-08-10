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Генеральному секретарю А.Гутерришу вручили Устав ООН, созданный монгольской каллиграфией

CentralAsia (MNG) -  

По случаю 60-летия принятия Монголии в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций с июня по октябрь 2021 года дети Монголии начали кампанию по написанию Устава ООН классическим монгольским письмом и переписыванию его монгольской каллиграфией. В акции приняли участие 37 лучших каллиграфов в возрасте от 11 до 19 лет, представляющих все 21 аймаков Монголии и город Улан-Батор.

9 августа, представляя их в Министерстве иностранных дел, 12 детей подарили Генеральному секретарю А.Гутерришу оригинал Устава ООН на национальном монгольском письме вместе с буклетом, рассказывающим об истории кампании.

В своем выступлении на мероприятии министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх сказала, что монгольские дети представляют Устав Организации Объединенных Наций в виде книги с монгольской каллиграфией, а это значит, что дети и молодежь, за которыми будущее Монголии, будут искренне любить и распространить монгольскую письменность, унаследованную от их предков, и сделать ее национальной, и подчеркивая, что есть драматическое событие, которое привлечет внимание мира к этому желанию.

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