Безъядерная Монголия — «символ мира на неспокойной планете», — Гутерриш

CentralAsia (MNG) -
В ходе визита в Монголию во вторник генеральный секретарь Антониу Гутерриш подчеркнул полную солидарность ООН со страной, которую он назвал «символом мира на неспокойной планете».
Г-н. Гутерриш говорил с журналистами на пресс-конференции в столице страны Улан-Баторе после встречи с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.
Он заявил, что в мире с резкими геополитическими разногласиями и где повсюду множатся конфликты, Монголия как территория, свободная от ядерного оружия, является примером для подражания для других стран.
Ядерного оружия больше нет
«Мы живем в мире, где впервые за последние десятилетия люди думают о том, что ядерная война вновь возможна, – подчеркнул Антониу Гутерриш. – Есть только одно условие, при котором мы сможем быть абсолютно уверенным в том, что ядерная война не станет реальностью, – это полное избавление от таких вооружений».
Монголия – очередная остановка в рамках визита Генерального секретаря в Юго-Восточную Азию, который начался в Японии в прошлую пятницу. По словам Антониу Гутерриша, в последние шесть десятилетий Монголия вносит все более весомый вклад в работу ООН.
Дань уважения миротворцам
По его словам, за последние шесть десятилетий страна становится все более важным участником работы ООН.
Г-н Гутерриш выразил благодарность монгольским миротворцам, проходящим службу в миротворческих силах ООН. «Они нередко служат в сложнейших условиях, мужественно защищая гражданское население», – подчеркнул Антониу Гутерриш.
Ранее во вторник Генеральный секретарь встретился с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и другими высокопоставленными официальными лицами.
Они обсудили геополитическую ситуацию в регионе, проблемы, с которыми сталкивается Монголия как страна, не имеющая выхода к морю, и национальные усилия по борьбе с изменением климата.
Природа мстит
Кроме того, г-н Гутерриш также присоединился к молодежи и миротворцам на церемонии посадки деревьев в рамках кампании «Миллиард деревьев Монголии», направленной на борьбу с изменением климата и опустыниванием.
«Мое поколение было очень глупым, – сказал глава ООН. – Оно объявило войну природе, что привело к изменению климата, потере биоразнообразия и загрязнению окружающей среды».
Г-н Гутерриш подчеркнул, что «природа наносит ответный удар» штормами, опустыниванием, наводнениями и стихийными бедствиями, которые очень усложняют жизнь многим людям во всем мире и приводят к многочисленным жертвам.
«У вашего поколения есть важная задача — примириться с природой», — сказал он. «И то, что мы собираемся сделать сегодня, должно быть жестом этого нового отношения к примирению с природой».
Генеральный секретарь также посетил семью кочевников в Монголии и ознакомился с их образом жизни.
Он также встретился с группой бенефициаров проектов ООН, включая женщин-предпринимателей и молодежных активистов.
источник: ООН
перевод: Татар С.Майдар