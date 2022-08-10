Безъядерная Монголия — «символ мира на неспокойной планете», — Гутерриш

CentralAsia (MNG) -

В ходе визита в Монголию во вторник генеральный секретарь Антониу Гутерриш подчеркнул полную солидарность ООН со страной, которую он назвал «символом мира на неспокойной планете».

Г-н. Гутерриш говорил с журналистами на пресс-конференции в столице страны Улан-Баторе после встречи с министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Он заявил, что в мире с резкими геополитическими разногласиями и где повсюду множатся конфликты, Монголия как территория, свободная от ядерного оружия, является примером для подражания для других стран.

Ядерного оружия больше нет

«Мы живем в мире, где впервые за последние десятилетия люди думают о том, что ядерная война вновь возможна, – подчеркнул Антониу Гутерриш. – Есть только одно условие, при котором мы сможем быть абсолютно уверенным в том, что ядерная война не станет реальностью, – это полное избавление от таких вооружений».

Монголия – очередная остановка в рамках визита Генерального секретаря в Юго-Восточную Азию, который начался в Японии в прошлую пятницу. По словам Антониу Гутерриша, в последние шесть десятилетий Монголия вносит все более весомый вклад в работу ООН.

Дань уважения миротворцам

По его словам, за последние шесть десятилетий страна становится все более важным участником работы ООН.

Г-н Гутерриш выразил благодарность монгольским миротворцам, проходящим службу в миротворческих силах ООН. «Они нередко служат в сложнейших условиях, мужественно защищая гражданское население», – подчеркнул Антониу Гутерриш.

Ранее во вторник Генеральный секретарь встретился с президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и другими высокопоставленными официальными лицами.

Они обсудили геополитическую ситуацию в регионе, проблемы, с которыми сталкивается Монголия как страна, не имеющая выхода к морю, и национальные усилия по борьбе с изменением климата.

Природа мстит

Кроме того, г-н Гутерриш также присоединился к молодежи и миротворцам на церемонии посадки деревьев в рамках кампании «Миллиард деревьев Монголии», направленной на борьбу с изменением климата и опустыниванием.

«Мое поколение было очень глупым, – сказал глава ООН. – Оно объявило войну природе, что привело к изменению климата, потере биоразнообразия и загрязнению окружающей среды».

Г-н Гутерриш подчеркнул, что «природа наносит ответный удар» штормами, опустыниванием, наводнениями и стихийными бедствиями, которые очень усложняют жизнь многим людям во всем мире и приводят к многочисленным жертвам.

«У вашего поколения есть важная задача — примириться с природой», — сказал он. «И то, что мы собираемся сделать сегодня, должно быть жестом этого нового отношения к примирению с природой».

Генеральный секретарь также посетил семью кочевников в Монголии и ознакомился с их образом жизни.

Он также встретился с группой бенефициаров проектов ООН, включая женщин-предпринимателей и молодежных активистов.

источник: ООН

перевод: Татар С.Майдар

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