Лидер Монголии смотрит за пределы России и Китая, — TIME

CentralAsia (MNG) -

В обшитом деревянными панелями кабинете премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай сидит перед картиной в позолоченной раме, на которой изображены воин и олененок. «Он называется «Герой, идущий на войну» монгольского художника Отгонтувдэа Бадаа, — поясняет начальник штаба. Но Монголия, зажатая между Россией и Китаем, меньше всего нуждается в войне или какой-либо героике.

Оюун-Эрдэнэ прекрасно это понимает, когда в июле устраивается в кожаном кресле для видеоинтервью. «Геополитически мы находимся между двумя сверхдержавами», — говорит выпускник Гарвардской школы Кеннеди, который стал премьер-министром в январе прошлого года после двухлетнего пребывания на посту главного секретаря кабинета министров. В стране, вдвое превышающей размер Турции, проживает всего 3,3 миллиона человек. «Мы очень чувствительны к глобальным экономическим колебаниям, — говорит он, — что является одновременно и благословением, и проклятием».

Благо очевидны: Монголия обладает крупнейшими в мире известными запасами угля, вторыми по величине запасами урана и одним из крупнейших запасов серебра. Добавьте к этому значительные запасы золота, меди, железной руды, фосфора и цинка, и станет ясно, почему резкие скачки цен на сырьевые товары являются благом для его казны.

Однако непосредственным проклятием является инфляция. Цены на топливо — особенно на дизельное топливо, жизненно важное для кочевых общин, разбросанных по степям, — стремительно растут. Вторжение президента России Владимира Путина в Украину 24 февраля и последовавшие санкции Запада также привели к скачку цен на российские химикаты (используемые для добычи взрывчатых веществ, удобрений и сельскохозяйственных кормов) и продукты питания, одним из которых Российская Федерация является одним из крупнейших поставщиков Монголии.

Туризм, который составлял 7,2% ВВП и обеспечивал 7,6% занятости в 2019 году, в настоящее время рухнул, что, по данным правительства, обошлось национальной экономике примерно в 470 миллионов долларов с начала пандемии до марта, и не только из-за COVID-19. 19. Европейское эмбарго на воздушное пространство России в результате войны на Украине привело к сокращению рейсов в столицу Монголии Улан-Батор. Оюун-Эрдэнэ сетует на «нестабильность международного сообщества» и ее влияние на его страну.

Ситуация угрожает его стремлению превратить Монголию из бедной сельскохозяйственной экономики (около трети населения живет в той или иной форме бедности) в современного экспортера полезных ископаемых с благоприятной средой для стартапов, большим количеством международных инвестиций и процветающим сектором финансовых услуг. . Вступив в должность в прошлом году, он реализовал амбициозный план «Видение 2050» по увеличению ВВП на душу населения почти в десять раз, с 4009 до 38 359 долларов к середине века. «Мы сделали свою домашнюю работу, и теперь нам нужно воплотить эти разработки в жизнь», — говорит Оюун-Эрдэнэ.

Оюун-Эрдэнэ родился в Улан-Баторе в 1980 году, но вырос в Бэрхе в степях Восточной Монголии. Деревня известна своим плавиковым рудником — минеральной рудой, состоящей из кальция и фтора, — и в ней в 10 раз больше голов скота, чем людей. У него был серьезный дефект речи, пока ему не исполнилось 5 лет, но он преодолел его благодаря терпеливым уговорам своего деда — известного буддийского настоятеля, мастера шахмат и преподавателя математики и монгольского языка, от которого он принял отчество Лувсаннамрай.

Оюун-Эрдэнэ хорошо учился, получив степени в области журналистики и права, а затем в области государственной политики в Гарварде. (Его образование в Лиге плюща отличает его от предыдущего поколения лидеров, в основном получивших образование в бывшем советском блоке.) В возрасте 21 года Оюун-Эрдэнэ руководил канцелярией губернатора в Бэрхе. Позже он работал за границей в неправительственной организации World Vision. Набег на международное развитие заставил его помнить о проблемах, с которыми столкнулась его собственная страна. Позже он писал, что «опечален тем, насколько бюрократической, коррумпированной и политически разделенной» стала Монголия по сравнению с большей частью мира.

Зависимость страны от сырьевых товаров также была проблематичной. Когда в начале 2000-х цены резко выросли, Монголия на короткое время стала самой быстрорастущей экономикой в мире, получив прозвище «Minegolia». Старатели из Северной Америки и Европы распивали дорогой скотч в ночных клубах Улан-Батора. Но горнодобывающий бум был недолгим, и к 2017 году Монголия обратилась к Международному валютному фонду за помощью в размере 5,5 миллиардов долларов.

Оюун-Эрдэнэ был избран депутатом в прошлом году и приобрела известность, помогая организовывать массовые акции протеста против коррупции. Сегодня цены на сырьевые товары снова высоки, и Оюун-Эрдэнэ надеется избежать очередного цикла подъемов и спадов, модернизируя экономику Монголии за счет развития инфраструктуры — в настоящее время реализуются десятки проектов, от плотин гидроэлектростанций до железных дорог и электростанций. Он также заработал себе огромный политический капитал, пересмотрев сделку с горнодобывающим гигантом Rio Tinto на расширение огромного медно-золотого рудника Оюу-Толгой в пустыне Гоби стоимостью 6,75 млрд долларов. В декабре австралийская фирма согласилась списать кредиты на сумму более 2 миллиардов долларов, которые правительство Монголии использовало для финансирования своей доли строительства. Переговоры включали гарантии сохранения скудных водных ресурсов, жизненно важных для близлежащих пастушьих общин, и обеспечения надлежащей социальной инфраструктуры для рабочих, работающих на руднике. Rio Tinto надеется, что этот шаг «повысит экономическую ценность Монголии». Оюун-Эрдэнэ говорит, что хочет, чтобы такое сотрудничество применялось к «другим местам добычи полезных ископаемых».

Модернизация очень нужна. На Китай приходится более 90% экспорта Монголии, и они в основном путешествуют автомобильным транспортом. Тысячи грохочущих, закопченных грузовиков, груженных полезными ископаемыми, углем или рудой, направляются к границе с Китаем, где протяженность задников регулярно составляет 15 миль. Водители могут ждать до недели, чтобы пересечь границу. Монголия и близко не приблизилась к своему экспортному потенциалу из-за таких базовых инфраструктурных ограничений.

Проблема усложняется тем, что драконовская политика Пекина по борьбе с COVID означает, что он время от времени закрывает границу, блокируя торговлю. В июне китайский чиновник предположил, что меры по борьбе с пандемией могут продлиться пять лет. Оюун-Эрдэнэ выражает озабоченность по поводу «негативных последствий» этого для его страны, добавляя, что «политика Китая по нулевой COVID-19, конечно, является проблемой не только Монголии, но и глобальной экономической проблемой». Проблема усложняется тем, что драконовская политика Пекина по борьбе с COVID означает, что он время от времени закрывает границу, блокируя торговлю. В июне китайский чиновник предположил, что меры по борьбе с пандемией могут продлиться пять лет. Оюун-Эрдэнэ выражает озабоченность по поводу «негативных последствий» этого для его страны, добавляя, что «политика Китая по нулевой COVID-19, конечно, является проблемой не только Монголии, но и глобальной экономической проблемой».

Экспорт Монголии, не имеющей выхода к морю, в другие страны также должен осуществляться через китайские порты. Стремясь гарантировать, что «железнодорожный экспорт не будет зависеть от ситуации с COVID-19», Оюун-Эрдэнэ надеется открыть пять новых железнодорожных переездов с Китаем к концу 2022 года.

Внешняя политика Монголии требует такой же гибкости. «Если Монголия не вовлечена, то мы действительно не имеем выхода к морю и геополитически брошены серьезные вызовы», — говорит Болор Лхаажав, аналитик по международным отношениям Монголии.

«Политика третьего соседа» страны — долгосрочная стратегия развития отношений за пределами Китая и России — родилась из такой озабоченности. В последние месяцы западные страны отреагировали, почувствовав родство с демократической страной в враждебном регионе. В конце июня Германия объявила, что возобновляет двустороннюю помощь Монголии после двухлетнего перерыва. С 1 июля монголы получили право на участие в желанной австралийской программе отпускных виз. «В целом Запад пробуждается к ценностям дипломатии, стимулируя продвижение демократии», — говорит профессор Джулиан Диркес, эксперт по Монголии из Университета Британской Колумбии. «Это, конечно, то, где Монголия побеждает».

Оюун-Эрдэнэ стремится подчеркнуть открытость своей страны миру. Он только что вернулся из Сингапура, где обсуждал размещение монгольских горнодобывающих компаний на бирже. До этого он говорил о цифровой трансформации в Эстонии и человеческих ресурсах в Южной Корее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Монголию 8 августа. «Мы полностью уверены в нашем сотрудничестве с нашими третьими соседями», — сказал премьер-министр.

Тем не менее, в нынешнем геополитическом климате этот подход становится сложным. Монголия воздержалась от предложения Генеральной Ассамблеи ООН об осуждении российского вторжения в Украину и проголосовала против исключения Москвы из Совета ООН по правам человека.

Тем не менее, в нынешнем геополитическом климате этот подход становится сложным. Монголия воздержалась от предложения Генеральной Ассамблеи ООН об осуждении российского вторжения в Украину и проголосовала против исключения Москвы из Совета ООН по правам человека.

Нижняя линия? «Отношения с двумя нашими соседями являются приоритетом». Нарисованный воин на стене его офиса может идти в бой, но борьба Оюун-Эрдэнэ будет заключаться в том, чтобы остаться неприсоединившимся.

автор: Чарли Кэмпбелл

перевод: Татар С.Майдар

источник: TIME

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