Монголия стала первой страной, не входящей в ФАТФ, которая улучшила рейтинг Рекомендации 15

CentralAsia (MNG) -

На 25-м заседании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег отчет о повторной оценке Монголии был обсужден и одобрен странами-членами, а оценка Рекомендации 15 была успешно улучшена на 1 уровень.

На встрече было отмечено, что Монголия стала первой страной, не являющейся членом ФАТФ, которая продвинулась в оценке Рекомендации 15 ФАТФ (Новые технологии).

Азиатско-тихоокеанская целевая группа по борьбе с отмыванием денег Агентства по обеспечению соблюдения финансовых санкций (ФАТФ) провела 25-е ежегодное совещание Азиатско-тихоокеанской целевой группы по борьбе с отмыванием денег в Куала-Лумпуре, Малайзия, с 24 по 28 июля.

Д. Баярсайхан, глава Комитета по финансовому регулированию, и соответствующие должностные лица приняли участие в заседании, представляя Монголию, успешно защитив оценку Рекомендации 15 ФАТФ.

Чтобы обеспечить выполнение Рекомендации 15 ФАТФ, Комиссия по финансовому регулированию создала соответствующую правовую среду для индустрии поставщиков услуг виртуальных активов, разработала единый регламент с системой предотвращения рисков, которая поддерживает инновации, и внедрила пошаговые действия в направление противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, в рамках Рекомендации 15 отчет о переоценке Монголии и разъяснения были представлены в Азиатско-Тихоокеанскую группу по борьбе с отмыванием денег и активно работали над выполнением технических рекомендаций.

На заседании Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег Председатель Комиссии по финансовому регулированию Д. Баярсайхан, главный инспектор Службы по борьбе с отмыванием денег У. Ганчимэг и специалист Б. Цолмонтуяа обсудили требования ФАТФ и международные стандарты в сфере поставщиков услуг виртуальных активов в странах-участницах поделились внедренным опытом и представили соответствующие доклады и доклады.

В конце презентации глава Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег и представители других стран высоко оценили и поздравили Монголию с прогрессом в оценке технических рекомендаций ФАТФ и создании системы по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. финансирование.

25 из 40 рекомендаций ФАТФ прямо или косвенно связаны с Комитетом по финансовому поведению, а рейтинг Рекомендации 15 был «полувыполнен» в 2021 году до «в основном выполнен», и, поднявшись на 1 уровень вверх, Монголия достигла 39 из 40 рекомендаций ФАТФ, а технические рекомендации оцениваются как «полностью выполненные» и «в значительной степени выполненные».

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