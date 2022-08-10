Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля

CentralAsia (CA) - С 10 августа в Европейском союзе начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны-члены объединения уже стали приобретать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР.

Еще в апреле Евросоюз заявил, что введет запрет на закупку, поставки или транзитные перевозки российского угля и других твердых ископаемых видов топлива в рамках пятого пакета санкций против России. С 10 августа мера вступила в силу. До этого стороны выполняли обязательства по контрактам, заключенным до 9 апреля. Еврокомиссия предполагает, что запрет коснется 25% от общего экспорта угля из России.

В свою очередь Минэнерго России заявляло, что экспорт угля из страны в государства Евросоюза в 2021 году достиг 48,75 млн тонн (22,6% от общего экспорта). Его большая часть пришлась на энергетический уголь, необходимый для генерации тепла и электричества, — 45,3 млн тонн. Еще 3,45 млн тонн занимал коксующийся угль, который используют для производства стали.

В начале апреля страны Евросоюза ввели пятый пакет санкций против России. Среди ограничительных мер — эмбарго на уголь из России, которое вступит в силу 10 августа 2022 года. Импорт угля в Европу сейчас составляет восемь миллиардов евро в год. Уголь станет первым видом энергоресурсов, импорт которого полностью запретят в ЕС.