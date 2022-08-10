Умер бывший глава Белорусской ССР Николай Слюньков

Николай Слюньков

CentralAsia (CA) - Бывший первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии, член Политбюро ЦК КПСС Николай Слюньков умер в возрасте 93 лет в Минске, сообщили в пресс-службе компартии республики.

«Ушел из жизни человек несгибаемой воли и безграничного личного мужества, вся жизнь которого была ярчайшим примером служения Родине, народу, верности высоким идеалам и гражданским ценностям», — говорится в сообщении.

Причину смерти коммунисты не назвали.

Николай Слюньков родился 26 апреля 1929 года в деревне Городец в Рогачевском районе Белоруссии. После школы окончил Минский автомеханический техникум и поступил в Белорусский институт механизации сельского хозяйства. В начале 1950-х Слюньков начал работать помощником мастера на Минском тракторном заводе, возглавил его в 1965 году и руководил им семь лет, до 1972 года. С 1960 по 1965 год он также руководил Минским заводом тракторных запчастей (сейчас Минский завод шестерен).

Затем Слюньков работал первым секретарем Минского горкома Компартии Белоруссии. С 1974 по 1983 год он занимал должность заместителя председателя Госплана СССР. Первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии он был с 1983 по 1987 год, с 1987 по 1990 год занимал пост секретаря ЦК КПСС. С 1990 года Слюньков вышел на пенсию и проживал в Минске.

В 1974 году ему присвоили звание Героя Социалистического Труда. Также он является кавалером двух орденов Ленина и двух орденов Трудового Красного Знамени.