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В Германии вернут ограничения из-за COVID-19

CentralAsia (CA) -  Правительство Германии наметило планы новых мер по борьбе с коронавирусом на предстоящую осень и зиму, ожидая увеличения числа случаев заболевания вирусом в холодное время года, передает Travel Daily Media.

С октября по апрель по всей Германии будет необходимо носить маски на рейсах авиакомпаний, а также в поездках на поездах и автобусах дальнего следования. Обязательное ношение масок и предоставление отрицательного теста на коронавирус потребуются в больницах, домах престарелых и других учреждениях с уязвимыми пациентами.

16 регионов страны примут множество других законов в зависимости от того, насколько сильно вирус распространяется у них. Маски нужно будет носить также в местном общественном транспорте и во время общественных мероприятий в закрытых помещениях.

Если число заражений вирусом возрастет, некоторые общественные места, такие как школы, тюрьмы или приюты для лиц, ищущих убежища, могут возобновить регулярное тестирование.

«Германия должна быть лучше подготовлена к следующей коронавирусной зиме, чем в последние годы», - сказал министр здравоохранения Карл Лаутербах.

Он также добавил, что осенью начнется программа вакцинации новыми препаратами.

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