Президент Узбекистана поручил упростить перевозку экспортных грузов в Европу

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе совещания 9 августа предложил создать совместные транспортные компании с Пакистаном и Туркменистаном, а также проработать наиболее оптимальные маршруты для экспорта товаров за рубеж, что позволит снизить цены на экспортную и импортную продукцию.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе совещания отмечалось, что в этом году налажены поставки отечественной продукции на 32 новых рынка. Также ускоряются процессы, связанные со вступлением во Всемирную торговую организацию.

С учетом роста затрат на перевозку грузов экспортерам со стороны государства предоставлено 170 млрд сумов на частичную компенсацию расходов. Также увеличен размер субсидии на транспортные расходы для предприятий, экспортирующих готовую продукцию в Европу, с 50 до 70%.

Продукция поставляется за рубеж в основном по 9 транспортным коридорам. На презентации обсуждены актуальные вопросы по каждому транспортному коридору, а также предложения по их решению.

«Развитие сферы транспорта является важным фактором повышения конкурентоспособности экономики. Экспорт и инвестиции будут увеличиваться тогда, когда себестоимость грузоперевозок будет низкой», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Перед Министерством транспорта поставлена задача проработать наиболее оптимальные маршруты для предпринимателей и добиться снижения их транспортных затрат.

Подчеркнута важность решения вопросов, связанных с получением дополнительных разрешений на перевозку экспортных грузов в Европу. Предложено создать совместные транспортные компании с Пакистаном и Туркменистаном для автомобильных грузоперевозок.

Даны указания по ускорению реконструкции автодороги «Кунград-Бейнеу», полному задействованию вагоностроительных мощностей.