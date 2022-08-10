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Правительство Японии в полном составе ушло в отставку

CentralAsia (CA) -  Правительство Японии в полном составе ушло в отставку перед перестановками в кабинете министров, о чем в среду, 10 августа, сообщило агентство Kyodo. Специальное заседание кабинета министров началось в 11.30 по местному времени.

Процедура подачи заявлений об отставке считается традиционной при кадровых правительственных перестановках. Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил о намерении провести кадровые перестановки в правительстве и руководстве правящей партии 10 августа.

Целью называлось желание справиться с падением уровня общественной поддержки и попытка отстраниться от подозрений в связях с религиозной группой, оказавшейся в центре внимания после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, уточняет агентство.

Изначально перестановки ожидались в начале сентября, однако Кисида решил провести их сейчас в связи с намерением ускорить продвижение экономической концепции «нового капитализма», необходимостью принятия мер из-за роста цен на продовольствие и топливо, а также ради того, чтобы заранее подготовиться к сессии парламента.

Премьер-министр оставит в должности главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно, министра иностранных дел Есимасу Хаяси и министра финансов Шуничи Судзуки, сообщили изданию высокопоставленные источники в администрации.

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