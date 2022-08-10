Шавкат Мирзиёев лично поздравил чемпионов международной шахматной Олимпиады

- Узбекистан, спорт
- 10:45, 10 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично поздравил чемпионов Всемирной шахматной Олимпиады, прошедшей в индийском Чиннае.
Кадры телефонного разговора с победителями опубликовала пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Узбекистана стала победительницей 44-й Всемирной шахматной Олимпиады в Индии. По итогам 11 туров узбекские шахматисты набрали 19 очков и не потерпели ни единого поражения.
Сборную Узбекистана представляли Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Жахонгир Вахидов и Шамсиддин Вохидов.
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