Шавкат Мирзиёев лично поздравил чемпионов международной шахматной Олимпиады

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев лично поздравил чемпионов Всемирной шахматной Олимпиады, прошедшей в индийском Чиннае.

Кадры телефонного разговора с победителями опубликовала пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Узбекистана стала победительницей 44-й Всемирной шахматной Олимпиады в Индии. По итогам 11 туров узбекские шахматисты набрали 19 очков и не потерпели ни единого поражения.

Сборную Узбекистана представляли Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Жахонгир Вахидов и Шамсиддин Вохидов.