Байден подписал документ о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
- Азия и мир, политика
- 10:52, 10 августа 2022
- Просмотров: 113
CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Байден подписал в Вашингтоне документы о ратификации договоренностей относительно вступления скандинавских стран в Североатлантический альянс.
Он призвал другие страны НАТО как можно скорее одобрить членство Швеции и Финляндии.
4 августа сенат США одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Таким образом Соединенные Штаты вошли в перечень из более чем 20 стран, чьи законодательные органы ратифицировали документы о расширении Североатлантического альянса.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.