Россия выдала Таджикистану 13 разыскиваемых лиц

- Таджикистан, общество
- 11:10, 10 августа 2022
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CentralAsia (TJ) - Генеральная прокуратура России выдала компетентным органам Таджикистана для уголовного преследования 13 разыскиваемых граждан РТ.
Как сообщила 9 августа Генпрокуратура, все лица выданы в рамках «активного взаимодействия с правоохранительными органами других стран по борьбе с преступностью»&
Среди выданных таджикской стороне лиц, разыскиваемые за мошенничество, наркоторговлю, разбой, грабеж, дезертирство, а также за участие в деятельности террористической организации ИГИЛ.
Указанные лица, после совершения преступлений скрылись от правосудия и были объявлены в розыск
Отмечается, что в рамках двусторонних договоренностей, было установлено местонахождение вышеперечисленных лиц на территории России, и Генпрокуратура Таджикистана подготовила соответствующие запросы.
«После того, как решение Генпрокуратуры России об экстрадиции фигурантов уголовных дел вступили в законную силу, Федеральной службе исполнения наказаний было поручено осуществить их передачу. При соблюдении необходимых мер безопасности все граждане переданы правоохранительным органам Республики Таджикистан»,- говорится в сообщении.