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Россия выдала Таджикистану 13 разыскиваемых лиц

CentralAsia (TJ) -  Генеральная прокуратура России выдала компетентным органам Таджикистана для уголовного преследования 13 разыскиваемых граждан РТ.

Как сообщила 9 августа Генпрокуратура, все лица выданы в рамках «активного взаимодействия с правоохранительными органами других стран по борьбе с преступностью»&

Среди выданных таджикской стороне лиц, разыскиваемые за мошенничество, наркоторговлю, разбой, грабеж, дезертирство, а также за участие в деятельности террористической организации ИГИЛ.

Указанные лица, после совершения преступлений скрылись от правосудия и были объявлены в розыск

Отмечается, что в рамках двусторонних договоренностей, было установлено местонахождение вышеперечисленных лиц на территории России, и Генпрокуратура Таджикистана подготовила соответствующие запросы.

«После того, как решение Генпрокуратуры России об экстрадиции фигурантов уголовных дел вступили в законную силу, Федеральной службе исполнения наказаний было поручено осуществить их передачу. При соблюдении необходимых мер безопасности все граждане переданы правоохранительным органам Республики Таджикистан»,- говорится в сообщении.

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