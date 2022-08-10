Что происходит в Украине на 167 день «войны»? Итоги

CentralAsia (CA) - Итак, что происходило на полях сражений по сводкам Генштаба ВС Украины и по данным из других источников на 9 августа? Страна.ua анализирует 167 день «войны».

1. Российские войска вели разведку боем в районе Северска и Бахмута, атакуя Ивано-Дарьевку, Спорное, Веселое, Яковлевку, Зайцево и сам Бахмут. Атаки, по данным Генштаба ВСУ, отбиты.

Бахмут и Соледар весь день 9 августа был под мощными обстрелами. Институт изучения войны (США) публикует карту, по которой восточная часть Соледара уже как минимум в зоне активных боев.

Именно в этой части Соледара (помечено желтым) располагается завод Knauf, за промзону которого, как сообщается уже несколько дней, идут бои. В «ЛНР» 9 августа заявили, что завод полностью под их контролем.

Украина этих заявлений не подтверждает. Генштаб вечером сообщил, что в районе Соледара пытались действовать разведгруппы войск РФ, но были отброшены. Также разведка боем проводилась в районе самого Бахмута и его северного пригорода - Подгородного.

Также наступление велось южнее Бахмута - на Зайцево и Вершину, где у войск РФ был частичный успех.

Учитывая, что ранее сообщалось об атаках со стороны Покровского на востоке, можно говорить, что Бахмут атакуют со всех сторон, кроме запада.

Южнее Бахмута россияне пытаются устроить украинским войскам полуохват дугой, сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По его словам, в эпицентре этой военной операции находится село Кодема.

«Здесь ситуация тяжелая. Противник продвинулся, но бои продолжаются», - рассказал он.

Институт изучения войны (США) считает, что главной тактической целью россиян к югу от Бахмута является контроль над Зайцево.

Это позволит контролировать трассу T0513, «которая поддерживает украинские передовые позиции на северо-востоке Донецкой области».

2. В районе Донецка Генштаб ВСУ сообщает о неудачных попытках российских войск продвинуться в Авдеевке, Песках и Красногоровке.

Вчера Арестович сообщал, что попытки наступления россиян идут севернее и южнее Авдеевки (с целью окружения). За Пески идет большое артиллерийское сражение, но продвижения нет.

В Институте изучения войны считают, что россияне будут наступать на северо-запад от Песок из центра поселка - то есть не дожидаясь его захвата. Видимо, на Водяное, чтобы окружить Авдеевку с юга.

В Донецкой области разведгруппы противника пытались зайти на территорию Великой Новоселки и ее пригорода Времьевки, сообщал Генштаб ВСУ 9 августа.

3. На юге, по данным Арестовича, россияне пробуют наступать из Херсонской области на Снигиревку в сторону Николаева. Западнее Снигиревки, как уже рассказывало издание, российские войска, по некоторым данным, вошли в село Благодатное.

4. Отдельный сюжет происходит на юге Харьковской области. Российское командование ставит задачу взять Гусаровку (южнее Балаклеи) любой ценой, но выполнить ее не получается, заявил тот же советник Ермака. Добавив, что украинские войска, в свою очередь, продвигаются к Изюму.

Взрывы на аэродроме в Крыму

Самое громкое военное событие 9 августа случилось далеко от фронта - на крымском военном аэродроме «Саки» под Евпаторией.

Там произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов, есть пострадавшие и погибший. На данный момент пожар еще не потушен, хотя и локализован.

Версии случившегося следующие.

1. Украинский удар с воздуха (ракета или дрон). Официально ее никто не подтверждал. Но сразу после взрывов телеграм-каналы, в том числе российские, начали сообщать, будто было не менее семи прилетов по аэродрому.

Однако это не подтверждается видеороликами (нет кадров летящих ракет, работы ПВО или авиации).

Позже российские тг-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что местные жители не слышали звуков прилета, а взрывы начались неожиданно, их было около 12-ти.

Тем не менее бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив написал у себя в телеграм-канале, что «ракеты с дальностью 200-300 км уже у нас на вооружении и применяются. Взрывы в Мелитополе, а сегодня на аэродроме в Новофедоровке в Крыму - публичное тому доказательство».

О том, что это украинский ракетный удар, заявил и военный эксперт Олег Жданов. По его мнению, на это указывают взрывы, которые произошли на отдалении друг от друга. Жданов говорит, что такого не могло быть, если это случайный подрыв боеприпаса в каком-то одном месте.

Но возникает вопрос - как могли ВСУ добить до крымского аэродрома, который в 233 километрах от линии фронта?

В теории такой удар могут нанести американские ракеты ATACMS, которые запускаются с «Хаймарсов» и летят на расстояние до 300 километров. Но в США несколько раз официально заявляли, что не передавали их Украине (хотя, конечно, нельзя исключать, что поставки ракет состоялись непублично).

Также нельзя исключать, что обстрел аэродрома велся силами штурмовой авиации. Но, повторимся, никто не наблюдал признаков воздушного боя или работы ПВО/ПРО (хотя на пляжах в разгар курортного дня были десятки тысяч людей).

Ну и, наконец, не исключено, что на территорию аэродрома пустили начиненный взрывчаткой беспилотник или квадрокоптер (как это было с нефтебазой в Ростовской области). Причем запустили его поблизости от объекта, чтоб системы слежения не успели его засечь.

The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны Украины заявляет, что это был удар со стороны ВСУ, нанесенный украинским оружием.

Украинские власти хранят интригу по поводу причин взрыва, намекая, что имели место «нарушения правил пожарной безопасности» и «курение в неположенном месте». Но пока неизвестно, это такой троллинг или какой-то тонкий намек.

Если принять за основу версию украинского удара, то у ВСУ, конечно, есть мотивация его нанести. Буквально позавчера Россия второй раз применила в Украине сверхсовременные ракеты «Кинжал».

Киев признал, что поражены военные объекты. А Минобороны России сегодня заявило, что был уничтожен командный пункт ВВС Украины в Винницкой области.

Пока непонятно, месть это или нет, но по времени эти два события однозначно совпали.

2. Вторая версия - диверсия. Ее сперва озвучила главный редактор агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. «На месте считают, что не прилеты, а диверсия. А то и вообще головотяпство», - написала она.

Но позже она выпустила новый пост, где заявила, что имело место ЧП без диверсии.

3. В подтверждение новой версии Симоньян издание «Крымская правда» сообщило, что причиной взрывов стал стал пожар при погрузке топлива.

Затем Минобороны России сообщило, что внешнего огневого воздействия - то есть обстрела - на площадку с боеприпасами, которая загорелась, не было. Дальнейшие причины (диверсия или же ЧП) устанавливаются.

Позже российские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что основная версия властей - нарушение правил противопожарной безопасности.

Что, видимо, и станет основной российской версией.

Военные перспективы

За последние 30 дней Россия продвинулась под Бахмутом на 10 километров, считает британская разведка.

На других участках Донбасса ее силы за это время продвинулись не более чем на 3 километра.

Чтобы обеспечить более существенное продвижение вперед, России нужно больше боеспособной пехоты, считает Минобороны Великобритании.

Гораздо быстрее идет движение в сторону «референдумов» на захваченных территориях. Сегодня «глава администрации Запорожской области» Евгений Балицкий заявил, что голосование пройдет в сентябре.

Причем помогать в его организации будут «севастопольские управленцы», сообщил «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев. По его словам, они уже работают на территории Запорожской области.

Это однозначное ужесточение российской позиции, поскольку теперь попытки Украины вернуть аннексированные области будут расценены как «нападение на Россию».

Позиция украинской стороны тоже ужесточается. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что без выхода РФ из Крыма и Донбасса (то есть на границы 1991 года) мирных переговоров Украина вести не будет.

По его словам, первичное условие для переговоров - выведение российских войск за пределы до полномасштабного вторжения - изменилось. Теперь условия другие.

«Сначала – тактическое поражение России, затем – выход за международно-признанные границы Украины, то есть границы 1991 года. Если с Россией остается хотя бы точка конфликта, это будет незавершенная война», - сказал Подоляк.

Как видят на Банковой тактическое поражение России - пока сказать сложно. Тот же Подоляк сегодня заявил, что широко разрекламированное властями контрнаступление ВСУ на юге - это часть информационно-психологической операции (ИПСО).

«Была ли это ИПСО? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что здесь постоянно будет территория огня», - заявил он.

Тем не менее Подоляк уточнил, что «события на Антоновском мосту показывают, что для нас принципиально освободить именно Херсон» (как единственный областной центр, оказавшийся под оккупацией РФ после 24 февраля).

«И потому определенные действия для этого наша армия предпринимает уже сегодня», - заявил он.

Пока эти действия сводятся к боям местного значения по границам области, а также к ударам по складам и мостам. А также - удару по крымскому аэродрому (если это действительно был украинский удар). Все эти события помогают поддерживать боевой дух в обществе, которое ждет побед, но, очевидно, не является давно обещанным контрнаступлением. Хотя и может трактоваться как подготовка к нему. Правда, пока критического ущерба для российской группировки на правом берегу Днепра они не наносят, учитывая плотность обстрелов на этом участке со стороны армии РФ.

При этом и Киев, и западные эксперты согласны в том, что для контрнаступления Украине нужно передать в десятки раз больше военной техники, чем сейчас.

А с этим, похоже, не складывается

Примечательно в этом смысле заявление Пентагона, которое можно назвать главной военной новостью дня. Замминистра Колин Каль вчера заявил, что США пока не будут отправлять Украине новые системы HIMARS, но будут наращивать количество боеприпасов к ним.

То есть пока на фронте будет действовать только 16 таких установок (или меньше, если верить данным России о том, что часть из них уничтожена, что Киев опровергает).

«Это не те системы, которых, по нашим оценкам, требуются сотни для достижения тех результатов, которые они демонстрируют. Это системы точного наведения, которые нужны для поражения очень определенных целей, и украинцы их используют именно таким образом», - сказал он.

Учитывая, что Украина получила также шесть систем M270, по мнению чиновника Пентагона, «украинцы в довольно хорошем положении с точки зрения числа этих систем».

То есть Штаты не намерены пока что переводить «Хаймарсы» в разряд оружия, которое обеспечивает ВСУ высокую плотность огня на фронте. Без чего серьезное наступление вряд ли возможно. А значит, получается, США заинтересованы в затухании конфликта с перспективой выхода на некие договоренности между Украиной и Россией (что в случае украинского наступления и ответных действий РФ было бы проблематично - для того, чтоб переговоры стали возможны, война на фронте с обоих сторон должна зайти в стратегический позиционный тупик, как это произошло в свое время во время Корейской войны).

Но это если американцы говорят правду и не проводят поставки оружия в скрытом режиме - как было с ракетами, которые бьют по радарам (их наличие на фронте недавно подтвердилось, хотя Штаты не заявляли публично об их поставках Киеву).

В любом случае, сам факт подобных заявлений Пентагона говорит о нежелании обострять военное противостояние с Россией, которое могло бы даже теоретически выйти за пределы Украины.

Известный американский аналитический центр Rand Corporation недавно выпустил доклад о вероятности прямой войны НАТО и России на фоне конфликта в Украине.

«Страна.ua» уже разбирала основные тезисы и рекомендации аналитиков из организации, одним из главных заказчиков которой является Пентагон. А теперь поговорила на эту тему детальнее с одним из авторов доклада, старшим экспертом Rand Corporation Самуэлем Чарапом.

Несколько цитат

«Возможны краткосрочное или долгосрочное перемирие, как в случае с Кореей. Склонюсь (хотя пока нет сроков), что, скорее всего, будет какой-то вариант перемирия. Пока очень сложно предположить, когда оно будет, даже для оперативной паузы как один из вариантов.

Если вспомнить корейский пример, то, когда подписывали соглашение о перемирии между Южной и Северной Кореей, это был чисто военный документ, его подписывали военные и он касался тактических моментов перемирия, демилитаризованной зоны и так далее. Никто бы не мог подумать, что это будет вечно. А оказалось, что уже почти 80 лет».

«Если говорить о моем личном мнении, то ядерное оружие против Украины применят только в случае краха российской армии и отсутствия неядерных возможностей для ответа. Но пока ни краха нет, и неядерные способности российской армии остаются достаточными».

«С самого начала конфликта очевидно, что Россия использует не все военные способности, особенно те, которые применимы в конфликте с НАТО. Авиация принимает ограниченное участие в войне в Украине, российские воздушно-космические силы (ВКС) остаются в основном незадействованными. Если добавить к этому примерно две тысячи боеголовок нестратегического ядерного оружия, способности военно-морского флота вне акватории Черного моря – то это не шутка для НАТО, а серьезная угроза. Конечно, Россия стала намного более слабой, но это в основном касается сухопутных войск, ВДВ. А это не те виды вооружений, которые, как предполагается, будут самыми угрожающими для НАТО, за исключением крылатых ракет (потому что у России их, конечно, стало меньше)».

«Может ли НАТО атаковать Россию первым? Если будет конфликт только на территории Украины, не думаю, что НАТО будет напрямую вовлечено. Хотя некоторые считают, что это неизбежность. Я лично так не считаю. Потому что с самого начала президент США с европейскими союзниками подчеркивали, что они не будут напрямую воевать с Россией на территории Украины».