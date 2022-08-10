Посольство Узбекистана в России предостерегло сограждан от участия в боевых действиях

- Узбекистан, общество
- 11:46, 10 августа 2022
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|Продолжение: Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана просит граждан не выезжать в зоны военных конфликтов
|Предыстория: В Перми лидер узбекской диаспоры предложил создать батальон для участия в военных действиях в Украине, - СМИ
CentralAsia (UZ) - Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность.
«Дипмиссия информирует, что согласно ст. 154 «наёмничество» Уголовного кодекса Республики Узбекистан преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств. За совершение данного деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до десяти лет», — говорится в сообщении посольства.
В сообщении отмечается, что к уголовной ответственности привлекут все без исключения лица, в отношении которых имеется объективная информация о совершенном противоправном деянии по вышеуказанной статье.
Также посольство призвало узбекистанцев не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность.
Ранее сообщалось, что глава узбекской диаспоры в Перми призвал создать батальон для поддержки войск России.