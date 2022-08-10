В Туркменистане впервые пройдет Russian Film Festival

CentralAsia (TM) - Неделя российского кино «Russian Film Festival RFF-2022» пройдет в Туркменистане в онлайн-формате, сообщили в Министерстве культуры РФ.

Неделя российского кино состоится на базе стриминга IVI, где будут доступны художественные и анимационные фильмы и сериалы. В Туркменистане российское кино покажут с 8 по 28 августа.

В рамках фестиваля организаторы представят оригинальный сериал IVI «И снова здравствуйте!» и комедию «Семейный бюджет». Программу в Туркменистане дополнят сериал «Везет», спортивная драма «Один вдох» и анимационное шоу «Спорт Тоша». Зрители в Армении увидят сериал-мелодраму «Нежность», мультфильм «Два хвоста» и мультсериал «Супер Мяу».

Все проекты будут показывать бесплатно на русском языке с туркменскими субтитрами. Для доступа к просмотру понадобится активировать промокод на стриминге IVI.

Фестиваль организован «Роскино» при поддержке Минкультуры РФ. Ранее его программы были доступны для кыргызских, бразильских, азербайджанских и казахстанских зрителей.