В Японии объявили состав нового правительства

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в среду в Токио объявил новый состав кабинета министров страны, сообщает Kyodo.

Так, министром обороны назначен Ясукадзу Хамада, уже занимавший этот пост с 2008 по 2009 год. Бывший министр обороны Нобуо Киси назначен станет советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Ясутоси Нисимура, который до настоящего времени отвечал за меры противодействия коронавирусу и в прошлом занимал пост министра по экономическому развитию, становится министром экономики, торговли и промышленности, министром, ответственным за экономическое сотрудничество с Россией.

Глава политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити получает должность министра по экономической безопасности. Ее должность теперь перейдет к Коити Хагиуде, который до настоящего времени находился в должности министра экономики, торговли и промышленности Японии. Бывший глава МИД и министерства обороны Японии Таро Коно назначен министром по вопросам цифровизации.

Портфель министра внутренних дел и коммуникаций перейдет к Минору Тераде, который исполнял обязанности советника премьер-министра. Пост министра здравоохранения вновь займет Кацунобу Като.

Свои должности сохранят глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно и министр по экономическому восстановлению Дайсиро Ямагива, который также возглавит штаб по противодействию коронавирусу и будет ответственным за продвижение стартапов. Остался на своем посту и министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.

Главой комитета государственной безопасности и министром по предотвращению стихийных бедствий стал Коити Тани. Пост министра юстиции получил Ясухиро Ханаси. Министром образования Японии назначена Кэйко Нагаока. Во главе министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства будет Тэцуо Номура. Должность министра по вопросам формирования и развития регионов займет Наоки Окада. Министром окружающей среды будет Акихиро Нисимура.

В руководстве Либерально-демократической партии свои посты сохранили заместитель председателя ЛДП Таро Асо и генеральный секретарь партии Тосимицу Мотэги. В течение сегодняшнего дня члены нового кабинета министров вступят в должности после церемонии утверждения императором Японии Нарухито.