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Число жертв сильных дождей в Южной Корее возросло до девяти
Предыстория: Сильнейший за 80 лет ливень унес жизни 7 человек в Южной Корее. Фото, видео

CentralAsia (CA) -  Девять человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею, сообщает «Ренхап».

Согласно правительственным данным, 9 человек погибли - пять в Сеуле, три в провинции Кенгидо и один в провинции Канвондо. Семь пропали без вести, четверо из них из Сеула и трое из провинции Кенгидо. Еще 17 получили ранения.

Корейское метеорологическое управление сообщило, что с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 мм осадков, в то время как в уезде Янпхен (провинция Кенгидо) за этот период выпало 526,2 мм осадков.

В общей сложности было затоплено 2676 домов и зданий, большинство из них в Сеуле. По состоянию на начало среды восстановлена работа линии Сеульского метро. Тем временем из-за дождя власти закрыли участки некоторых автомагистралей в Сеуле.

Накануне агентство «Ренхап» сообщало, что сильнейший за 80 лет ливень обрушился на южнокорейскую столицу и близлежащие регионы, семь человек погибли, еще шесть пропали без вести.

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