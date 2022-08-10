Число жертв сильных дождей в Южной Корее возросло до девяти

CentralAsia (CA) - Девять человек погибли, еще семь числятся пропавшими без вести в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею, сообщает «Ренхап».

Согласно правительственным данным, 9 человек погибли - пять в Сеуле, три в провинции Кенгидо и один в провинции Канвондо. Семь пропали без вести, четверо из них из Сеула и трое из провинции Кенгидо. Еще 17 получили ранения.

Корейское метеорологическое управление сообщило, что с понедельника по утро среды в Сеуле выпало в общей сложности 525 мм осадков, в то время как в уезде Янпхен (провинция Кенгидо) за этот период выпало 526,2 мм осадков.

В общей сложности было затоплено 2676 домов и зданий, большинство из них в Сеуле. По состоянию на начало среды восстановлена работа линии Сеульского метро. Тем временем из-за дождя власти закрыли участки некоторых автомагистралей в Сеуле.

Накануне агентство «Ренхап» сообщало, что сильнейший за 80 лет ливень обрушился на южнокорейскую столицу и близлежащие регионы, семь человек погибли, еще шесть пропали без вести.