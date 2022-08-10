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В Узбекистане скончалась женщина, которая устроила самосожжение у входа на завод
Предыстория: В Узбекистане сотрудница нефтеперерабатывающего завода облила себя бензином и подожгла

CentralAsia (UZ) -  В Фергане скончалась работница нефтеперерабатывающего завода, которая более недели назад облилась бензином и подожгла себя у входа предприятия, сообщает издание «Daryo».

Как сообщается, женщина умерла 10 августа в 07:05 в Ферганском филиале Республиканского научного центра экстренной скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел 2 августа текущего года. Будучи единственной кормилицей в семье, она лишилась работы. В день инцидента у нее отобрали разрешение на вход в фабрику. У пострадавшей женщины диагностировали ожоги 60% тела после произошедшего.

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